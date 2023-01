VIDÉO - Suicide de Lucas : l'émotion de la mère du garçon de 13 ans, victime de harcèlement scolaire

Trois semaines après le drame, elle "n'en veut à personne" et attend simplement que "justice soit faite". La maman du jeune Lucas, collégien qui s'est suicidé, début janvier à Golbey, dans les Vosges, a estimé, ce lundi 30 janvier, que le harcèlement subi par son fils en raison de son homosexualité avait clairement été "l'élément déclencheur" dans le passage à l'acte du garçon de 13 ans.

Alors qu'elle avait signalé le harcèlement de son fils au corps enseignant, "l'établissement aurait pu, aurait dû faire plus. Il y a des choses qui n'ont pas été faites", a pointé la mère de 35 ans, très émue lors d'une conférence de presse organisée à Épinal, aux côtés de son avocate, Me Catherine Faivre. "L'Éducation nationale aurait dû prendre des mesures disciplinaires bien plus tôt auprès de ces élèves", selon elle. "Je suis désolée parce que je n'ai pas pu le sauver. Et parce que personne n'a pu le sauver", a-t-elle ajoutée, peinant à retenir ses larmes.