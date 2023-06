Écoles incendiées, commissariats visés... Les images d'une nouvelle nuit de tensions deux jours après la mort de Nahel

Des heurts ont aussi éclaté ailleurs en France. Peu après 20h au Mirail à Toulouse, plusieurs véhicules ont été incendiés et des policiers et pompiers ont reçu des projectiles. Dans des quartiers de Dijon, les autorités ont fait état de containers de poubelles incendiés et de tirs de fusées d'artifice.

En Normandie, selon une source policière, un début d'incendie a été rapporté à Évreux, le commissariat d'Elbeuf a été pris à partie et dégradé et à Rouen, l'incendie d'un commissariat a aussi été constaté. Dans le Rhône, à Lyon et dans son agglomération, les forces de l'ordre ont été visées par des mortiers d'artifice. À Villeurbanne, un incendie s'est produit dans un immeuble, faisant quatre blessés légers, selon les pompiers. À Vaulx-en-Velin, le commissariat a été pris pour cible.