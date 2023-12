Mort de Steve Maia Caniço à Nantes : un commissaire de police jugé pour "homicide involontaire"

Steve Maia Caniço avait disparu après une opération policière destinée à faire cesser une soirée électro à Nantes, en bord de Loire, dans la nuit du 21 au 22 juin 2019. Son corps sans vie a été retrouvé plus d'un mois après les faits dans la Loire. Le parquet de Rennes a annoncé mardi soir que Grégoire Chassaing, commissaire de police, est "devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire " pour ces faits.

Plus de quatre ans après le drame, la justice vient de se prononcer. Mardi soir, le procureur de la République de Rennes Philippe Astruc a annoncé dans un communiqué que Grégoire Chassaing, commissaire de police, était renvoyé devant le tribunal correctionnel pour "homicide involontaire" à l'issue de l'instruction sur la mort de Steve Maia Caniço lors de la Fête de la musique à Nantes en 2019 après une intervention de police controversée.

Le commissaire Chassaing, qui dirigeait l'opération, a mis "en œuvre des opérations de progression et d'interpellation sur le quai, sans prohiber immédiatement l'usage des armes important qui avait lieu, alors même que les investigations permettaient de démontrer que d'autres solutions étaient possibles, notamment celle d'un repli", explique le magistrat dans son communiqué.

"Ce choix de prendre en compte immédiatement cette situation par des moyens inappropriés au regard de la situation des lieux apparaît constitutif d'une faute caractérisée ayant contribué à la chute en Loire et au décès de Steve Maia Caniço", poursuit-il.

Un non-lieu a été ordonné pour le sous-préfet Johann Mougenot et les autres mis en cause dans ce dossier, précise le magistrat.

Lacrymogènes, LBD...

Steve Maia Caniço, animateur périscolaire de 24 ans, avait disparu après une opération policière destinée à faire cesser une soirée électro à Nantes, en bord de Loire, dans la nuit du 21 au 22 juin 2019. L'analyse des relevés du téléphone de Steve a permis de situer sa chute dans la Loire à 4h33, "soit dans le temps de l'intervention de police et postérieurement aux premiers usages de grenades lacrymogènes ayant eu lieu dès 4h31", rappelle le procureur.

Durant cette opération controversée, les policiers étaient intervenus sur un quai de l'île de Nantes pour faire cesser la musique techno. Disant s'être sentis menacés et être victimes de jets de projectiles, ils avaient tiré 33 grenades lacrymogènes, 12 balles de défense (LBD) et 10 grenades de désencerclement.

Des témoins avaient relaté avoir été aveuglés par un nuage de gaz lacrymogène. Sept personnes étaient tombées dans la Loire pendant l'intervention policière, sans compter Steve, dont le corps n'a été retrouvé que le 29 juillet, à un peu plus d'un kilomètre de là.

"Il fallait bien garder un unique bouc-émissaire"

L'avocat du policier, Me Louis Cailliez, a qualifié de "scandaleuse et infondée juridiquement" cette décision. "Après avoir accordé un non-lieu à tous les décideurs impliqués (...), il fallait bien garder un unique bouc-émissaire pour sauver la face sous la pression médiatique et ainsi satisfaire les réclamations de procès contre la Police d’une frange militante de l’opinion", a-t-il réagi dans un communiqué.

La famille du jeune homme s'est dite, par l'intermédiaire de son avocate Me Cécile de Oliveira, "soulagée que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel soit rendue". "Il s'agit d'un acte judiciaire très exhaustif reposant sur une instruction solide et courageuse", a-t-elle estimé auprès de l'AFP, rappelant que ses clients ont "toujours souhaité que la responsabilité du policier soit retenue".