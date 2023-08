Mort suspecte du principal d'un collège à Lisieux : son épouse est sûre qu'il s'est fait agresser

C'est un récit glaçant que livre l'épouse de Stéphane Vitel, le principal retrouvé mort dans son collège vendredi au petit matin.

Il était à peine plus de 6h quand, avant de prendre la route pour la Drôme où la famille devait passer ses vacances, le directeur a fait un détour par l'établissement Pierre-Simon de Laplace à Lisieux.

Après avoir quitté son domicile personnel, il s'est rendu sur place après avoir reçu une alarme pour une intrusion dans les locaux. Mais une fois entré, sa femme et ses deux enfants n'ont plus eu de nouvelles. "On a fini par aller voir quand on s'impatientait, raconte son épouse, Jeanne Mailhos-Vitel à notre équipe (voir le reportage en tête de cet article). Ma fille est allée voir et c'est elle qui l'a trouvé, par terre. Donc après, on fait massage cardiaque, défibrillateur, à nouveau un massage cardiaque, bouche-à-bouche..." En vain, en dépit de leurs efforts, vers 7 heures 30, le commissariat de police de Lisieux a été appelé par les pompiers et le SAMU qui, sur place, venaient de constater le décès de ce principal dévoué et apprécié.

"Pour moi, il y a eu une intrusion, il y avait de la lumière, ses lunettes étaient loin de son corps", a également estimé son épouse sur RTL ce samedi matin, évoquant "un coup sur sa tête".