Mort suspecte du principal d'un collège de Lisieux : ce que l’on sait

Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale, a adressé "[s]es pensées et [s]on soutien tout entier à sa famille et à ses collègues" et "s'associe à la peine et à l’émotion des enseignants, élèves et personnels qui pleurent la mort de Stéphane Vitel, principal du collège Pierre-Simon de Laplace à Lisieux. Une enquête est en cours". Elle a été confiée au service régional de police judiciaire de Normandie (SRPJ) de Caen.