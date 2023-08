Mort suspecte du principal d'un collège de Lisieux : l'autopsie n'exclut aucune piste

L'autopsie n'aura finalement pas apporté de réponse. Alors que le flou règne après la mort du principal d'un collège de Lisieux (Calvados), l'expertise médicale n'a pas donné de réelles réponses sur les causes du décès, ce lundi 14 août. Les examens n'ont "pu ni exclure l'intervention d'un tiers ni établir avec certitude une cause naturelle du décès". "Des analyses toxicologiques et anatomopathologiques complémentaires ont été requises", ajoute le parquet dans un communiqué.