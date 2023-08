Mort suspecte du principal d'un collège de Lisieux : Stéphane Vitel, "une perte pour l'établissement et la société"

Le Syndicat National des Personnels de Direction de l'Éducation Nationale, (SNPDEN-UNSA) évoque un personnel de direction "engagé au service des élèves et de leur réussite, soucieux d'un engagemennt serein pour toutes et tous". Et réagit dans un communiqué en indiquant "qu'il est à craindre que son engagement et son dévouement aient précipité sa disparition". Et d'ajouter : "Il convient de rappeler l'urgence de trouver, sous la responsabilité des collectivités territoriales, des solutions de surveillance et de sécurisation des locaux qui ne mettent pas en péril la sécurité et l'intégrité des personnels de direction".