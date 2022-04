Morts sur le Pont-Neuf : le syndicat Alliance dénonce une décision inadmissible après la mise en examen du policier

Le syndicat appelle donc à un grand rassemblement pour protester contre cette décision : "Penser le contraire, c’est encore remettre en cause notre institution et ses policiers ! Pour la légitime défense et la présomption de légitime des policiers : rassemblement le lundi 2 mai à 12h".

À ce stade de l’enquête, la légitime défense n’est pas retenue. Selon le témoignage d’une source judiciaire à l’AFP, le gardien de la paix, âgé de 24 ans, a également été mis en examen pour "violences volontaires par personne dépositaire de l’autorité publique ayant entraîné la mort sans intention de la donner" s'agissant du passager avant et pour "violences volontaires aggravées par personne dépositaire de l’autorité publique" envers le passager arrière.