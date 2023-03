Moselle : le cancer du sein d'une infirmière reconnu comme maladie professionnelle

Selon l’Institut national du cancer (INCa), on estime à 382.000 le nombre de nouveaux cas de cancer pour l'année 2018 en France métropolitaine, 204.600 chez l’homme et 177.400 chez la femme. Les plus fréquents chez l’homme sont ceux de la prostate (50.400 nouveaux cas en 2018), du poumon (31.200 cas), ainsi que le cancer colorectal (23.000 cas). Chez la femme, le cancer du sein est le plus fréquent (58.500 cas), suivi du cancer colorectal (20.100 cas) et du poumon (15.100 cas). De nouvelles données sont attendues au cours du premier semestre 2023.