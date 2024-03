Moselle : le corps d'un homme disparu depuis un an et demi retrouvé dans une malle

Guillaume Mongin, âgé 27 ans et atteint de schizophrénie, a disparu à l'été 2022 en Meurthe-et-Moselle. En décembre 2023, les pompiers ont découvert un cadavre dans une malle, retrouvée dans une maison à une vingtaine de kilomètres des lieux de la disparition. Il vient d'être identifié comme celui du jeune disparu.

Il avait disparu le 28 août 2022 après une balade en forêt à Val-et-Châtillon (Meurthe-et-Moselle), commune dont il était originaire. Depuis, sa famille avait multiplié les appels à témoins pour tenter de retrouver ce jeune homme atteint de schizophrénie. Sur les avis de recherche placardés dans la région et diffusés sur les réseaux sociaux, ce signalement : "Guillaume Mongin, 27 ans, yeux bleus, 1,80 m, corpulence mince. Signe particulier : difficultés d'élocution, fragilité psychologique et porteur, au moment de sa disparition, d'un pantalon de jogging noir et d'un t-shirt vert."

De nombreux badauds avaient attesté à l'époque avoir identifié le disparu. En vain, il n'a jamais pu être retrouvé. Jusqu'à ce que son frère, Xavier, ne révèle l'issue tragique de cette affaire le week-end dernier sur les réseaux sociaux. "C'est avec une grande tristesse que nous venons d'apprendre que Guillaume Mongin a été assassiné depuis le jour de sa disparition dans d'horribles circonstances" écrit-il sans donner plus de précisions. "Mon petit frère Guillaume qui est parti trop tôt, toute la famille t'aime", ajoute-t-il.

capture écran Facebook

Le corps du disparu découvert dans une malle

Le lien entre deux affaires qui n'avaient a priori rien à voir vient en effet d'être fait grâce aux analyses et à leurs résultats. Le 20 décembre 2023, les pompiers de Moselle avaient été appelés pour un départ de feu dans une maison située à Gondrexange. Une fois l'incendie maîtrisé, ils avaient découvert une malle avec à l'intérieur les restes du cadavre d'un "jeune homme entre 25 et 30 ans", alors non identifié et probablement "décédé d'une mort violente et non accidentelle", avait alors confié le procureur de Metz Yves Bardoc.

Ce mystérieux cadavre, découvert à une vingtaine de kilomètres de Val-et-Châtillon, porte enfin un nom. Il vient d'être identifié comme celui du jeune Guillaume Mongin, a indiqué Thomas Bernard, procureur de la République adjoint de Metz, confirmant des informations de Lorraine Actu.

Les propriétaires de la maison, un couple avec enfants, avaient été rapidement placés en garde à vue après la découverte du corps. Ils ont été, à l'issue de la mesure, mis en examen pour "meurtre", "recel de cadavre" et "atteinte à l'intégrité d'un cadavre" puis placés en détention provisoire.

Leurs deux enfants, âgés de 9 et 13 ans, ont été placés, avait indiqué l'avocat de la suspecte, Me Romain Hellenbrand, dont la cliente a été libérée et placée sous contrôle judiciaire le 11 janvier.

Son compagnon, qui a disculpé sa compagne lors de sa garde à vue, est lui toujours en détention provisoire. "Cette affaire, c'est aussi un drame familial", avait confié son avocate, Me Loraine Biernaczyk.

Les investigations se poursuivent pour déterminer les circonstances de la mort de Guillaume Mongin.