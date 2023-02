Affaire Palmade : qui est Me Mourad Battikh, avocat de la famille des victimes ?

Fin 2020, en plein couvre-feu, la France apprend l'étrange disparition d'une femme dans le Tarn : Delphine Jubillar, mère de famille et infirmière. L'affaire est depuis largement connue : le mari de la disparue, qui a toujours clamé son innocence, est en prison, et la jeune femme n'a jamais réapparu. Me Mourad Battikh est depuis plus de deux ans maintenant l'avocat de proches de Delphine Jubillar.

Il est aussi l'un des avocats d’Aminata Diallo, 27 ans. Cette joueuse du PSG est soupçonnée d'être l'instigatrice de l'agression, le 4 novembre 2021, de son ex-coéquipière et rivale Kheira Hamraoui. Mise en examen et placée en détention, Aminata Diallo est finalement laissée libre après quelques jours et placée sous contrôle judiciaire.

Enfin, Me Battikh est devenu l'avocat de la famille de Sihem, lycéenne de 18 ans dont le corps a été retrouvé sans vie le 2 février dernier en bordure de route dans une forêt du Gard.

Huit jours après cette macabre découverte, il devenait l'avocat d'une famille grièvement blessée dans un terrible accident impliquant Pierre Palmade. Me Battikh représente en effet la jeune femme enceinte qui a perdu son bébé de six mois, son beau-frère âgé de 38 ans et le fils de celui-ci âgé de 6 ans. Les trois sont toujours à l'hôpital. Le père et sont fils se trouvaient toujours ce lundi dans un état grave.

Cinq jours après le drame, Me Battikh avait détaillé au cours d'une conférence de presse l'état de santé dans lequel se trouvaient ses clients et fait part de leurs attentes.