Mulhouse : l'agresseur d'un généraliste de SOS Médecins condamné à 5 ans de prison

Une peine "très sévère". Ce lundi, l'homme de 32 ans, qui a tiré au fusil à billes sur un médecin au cours d'une visite à domicile après l'avoir menacé de mort, a été condamné lundi à cinq ans de prison par le tribunal correctionnel de Mulhouse (Haut-Rhin), avec mandat de dépôt. Une décision applaudie par l'avocat de la victime. "Cette peine, très sévère, a le mérite d'être claire et nette et tout le monde se le tiendra pour dit : 'On n'a pas le droit de s'en prendre à un médecin quand il vient vous rendre visite'", a salué Me Raphaël Nisand.

Le prévenu a également été condamné à un euro symbolique de dommage et intérêts, conformément à ce que réclamaient les parties civiles.