Mulhouse : une fillette âgée de 5 ans décède dans un incendie

Le drame s'est produit dans un immeuble situé au 45, rue Drouot, à Mulhouse (Haut-Rhin). Ce lundi, un violent feu d’appartements s’est déclaré dans le bâtiment de quatre étages. "L’incendie s’est déclenché au 1er étage, a percé jusqu’au 2e étage et s’est également propagé dans la cage d’escalier", détaille la préfecture du département dans un communiqué.

Le service d’incendie et de secours du Haut-Rhin a déployé sur place près de 80 sapeurs-pompiers et plusieurs véhicules pour circonscrire l'incendie et assurer la prise en charge des victimes. "Malgré l'intervention rapide des sapeurs-pompiers et du Samu, une enfant âgée de 5 ans est décédée à la suite de l'incendie, deux personnes sont en urgence absolue et sept autres personnes sont en urgence relative. Elles ont été transportées vers le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud-Alsace (GHRMSA)", déplore la préfecture.