Mystère résolu après les trainées blanches dans le ciel d'Occitanie : l'armée a procédé à l'essai inédit d'un planeur hypersonique

Mené sous la maîtrise d'œuvre industrielle d'ArianeGroup, fabricant des fusées Ariane, le programme V-Max (Véhicule manœuvrant expérimental) a été lancé en janvier 2019. Une fois les recherches abouties, l'Hexagone sera doté d'un engin capable, grâce à sa vitesse et à sa manœuvrabilité, de déjouer les capacités d'interception des défenses adverses.

Ce planeur hypersonique peut, en effet, atteindre une vitesse supérieure à Mach 5, soit plus de 6.000 km/h. "Un planeur hypersonique, c'est quelque chose qu'on arrive à diriger et qui atteint des vitesses supérieures à cinq fois la vitesse du son. L'objectif, c'est la manœuvrabilité à haute vitesse. C'est en ça qu'on va se différencier d'une trajectoire balistique", confirme la DGA. "Une fois la vitesse initiale acquise, on va jouer sur les transferts entre la vitesse et l'altitude pour monter, descendre, aller à droite ou à gauche, ce qui donne une trajectoire plus difficile à intercepter. Si on est visé par une défense (antimissile), on peut opérer des manœuvres d'évitement", précise-t-elle.

Les analyses techniques des nombreuses données récupérées pendant toute la durée de l'essai sont en cours pour tirer les enseignements pour la suite des vols expérimentaux, annonce le ministère des Armées.