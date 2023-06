Adolescent tué après un refus d'obtempérer : "J'ai mal à ma France", s'insurge Kylian Mbappé

Pour rappel, un jeune de 17 ans a été tué mardi matin, près de la station de RER Nanterre-Préfecture (Hauts-de-Seine), après un refus d'obtempérer. Dans un premier temps, des sources policières ont affirmé qu'un véhicule avait foncé sur deux motards des forces de l'ordre. Mais une vidéo circulant sur les réseaux sociaux, authentifiée par l'AFP, a montré qu'un des deux policiers tenait le conducteur en joue, et a tiré quand la voiture a redémarré. Dans cette terrible séquence, on entend "tu vas te prendre une balle dans la tête", sans que l'on puisse attribuer cette phrase à quelqu'un en particulier. Après le coup de feu, le véhicule a fini sa course quelques mètres plus loin. Le conducteur est décédé quelques minutes plus tard, après avoir été atteint au thorax.