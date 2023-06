Nahel tué à Nanterre : ces éléments du drame encore flous

Les images, diffusées sur les réseaux sociaux, débutent à partir du contrôle du véhicule par les policiers, jusqu'au massage cardiaque opéré par les pompiers sur la victime. Les circonstances dans lesquelles ces derniers ont procédé au contrôle routier commencent à se préciser. En conférence de presse, le procureur de Nanterre a détaillé le déroulé des événements, de 7h55 à 9h15 lorsque Nahel est déclaré mort, après avoir entendu les deux policiers "à plusieurs reprises" et exploité des vidéos de surveillance et des vidéos amateurs diffusées sur les réseaux sociaux.

La Mercedes est donc repérée par les deux policiers sur le boulevard Jacques Germain Soufflot à Nanterre à 7h55, sur une voie de bus. La berline roule à "vive allure", et "le jeune âge apparent des passagers et du conducteur" intrigue les deux fonctionnaires, selon le récit du procureur de Nanterre, Pascal Prache. Ceuxi-ci tentent alors de contrôler le véhicule. Refusant de se soumettre à un contrôle routier, l’adolescent redémarre, grille le feu, selon le magistrat, avant d'être coincé dans les bouchons et rattrapé. Ce sont plusieurs vidéos, une en particulier, qui ont permis de comprendre la chronologie du drame, à retrouver dans notre article.

La version du troisième passager, qui s'est enfui du véhicule et que les enquêteurs n'ont pas encore entendu, pourrait venir compléter le puzzle.