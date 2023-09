Trahis par les images conservées dans un téléphone perdu, des trafiquants de drogue devant la justice

Bien au courant des techniques policières, il travaillait avec un cercle restreint de proches, qui l'aidaient à effectuer des commandes et des livraisons mensuelles, de plusieurs centaines de kilos de stupéfiants, en provenance du Maroc, de Belgique, des Pays-Bas ainsi que du Luxembourg. Trois autres personnes participant au même trafic ont d'ores et déjà fait l'objet d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, sorte de plaider coupable à la française, pour lesquelles ont été retenues des peines allant d'un à deux ans d'emprisonnement ferme. Le procès doit se poursuivre jusqu'à mercredi.

Selon France Bleu, plusieurs dizaines de kilos de drogue, de la cocaïne et du cannabis, ont été saisis au cours de l'enquête, ainsi que des armes à feu et de nombreux bijoux, chaussures et vêtements de grande marque. Des sommes cachées sur des comptes bancaires ont également été interceptées. En 2021, la Jirs précisait dans un communiqué cité par la radio locale que "le montant total provisoire des avoirs criminels saisis s'élève à plus de 640.000 euros". Elle décrivait aussi une "structure criminelle d'ampleur dirigée par un malfaiteur particulièrement aguerri", une "cible d'intérêt prioritaire" impliquée dans le narcotrafic depuis une quinzaine d'années sans jamais avoir été intercepté jusqu'alors.