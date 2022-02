Nancy : soupçonnée de double infanticide, une mère en garde à vue

Une mère de famille qui a tué ses deux jeunes enfants, âgés de 9 mois et de 2 ans et demi, a été arrêtée et placée en garde à vue mardi soir à Drouville, près de Nancy, en Meurthe-et-Moselle. Selon le procureur de la République, François Pérain, la jeune femme d'environ 35 ans, a dans un premier temps agressé son mari à coups de marteau. Il n'a été que légèrement blessé et a pu aller à l'hôpital pour se faire soigner. Il s'est ensuite rendu à la gendarmerie pour signaler l'agression, mais à son retour à son domicile son épouse n'était plus là.

En tout début d'après-midi, celle-ci est passée chercher ses deux enfants à la crèche où ils étaient normalement en garde pour la journée. Les gendarmes ont tenté de la localiser, sans succès dans un premier temps. Ce n'est qu'en début de soirée que la mère de famille est revenue chez elle pour chercher une peluche de sa fille, déclarant à son mari qu'il fallait qu'elle soit enterrée avec.