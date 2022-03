Nancy : l'ancien-international de foot Tony Vairelles et trois de ses frères jugés pour "violences avec arme"

Les faits remontent à dix ans et le procès se tient aujourd'hui. À partir de ce lundi et jusqu'à vendredi, l'ex-attaquant de l'équipe de France de football, Tony Vairelles, et trois de ses frères sont jugés au tribunal correctionnel de Nancy. Les quatre hommes qui comparaissent libres doivent répondre de "violences en réunion, avec préméditation et avec arme".

Fabrice, Jimmy, Giovan et Tony Vairelles sont soupçonnés d'avoir ouvert le feu et blessé trois vigiles de la discothèque "Les Quatre-As" à Essey-lès-Nancy en Meurthe-et-Moselle dans la nuit du 22 au 23 octobre 2011.