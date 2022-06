Nancy : deux mineures en fugue de 9 et 12 ans ont disparu, un appel à témoins lancé

Maélyne, cheveux longs et bruns, mesure 1 mètre 50 et est vêtue d'un jean clair, de converses noires et d'un tee-shirt rouge et bleu, détaille la police. De son côté, Chloé porte un jean noir, un tee-shirt noir et jaune et des baskets blanches, mesure 1 mètre 60 et a les cheveux châtains. Un appel à témoins a été lancé pour les retrouver.

Toute personne disposant d'informations à leur sujet est invitée à contacter le commissariat de Toul, au 03.83.65.17.17.