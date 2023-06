Hauts-de-Seine : un jeune de 17 ans tué par un tir de police après un refus d'obtempérer

Le parquet de Nanterre a ouvert deux enquêtes. L'une a été lancée pour refus d'obtempérer et tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique et a été confiée au commissariat de Nanterre et à la Sureté territoriale du 92. L'autre a été ouverte pour homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique et a été confiée à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN).

En 2022, 13 décès ont été enregistrés après des refus d'obtempérer lors de contrôles routiers, un record. Cinq policiers ont été mis en examen dans ces dossiers, les autres ayant été libérés sans poursuite à ce stade. Autorités et syndicats de police attribuent le record de décès en 2022 à des comportements au volant plus dangereux, mais des chercheurs incriminent une loi de 2017 modifiant l'usage de leur arme par les forces de l'ordre.