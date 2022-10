Nouvelles échauffourées au Lycée Joliot-Curie à Nanterre : deux jeunes interpellés

Lundi et mardi, les élèves ont bloqué l'établissement principalement pour protester contre la fin du dispositif d'aide aux devoirs, le règlement intérieur et le cadre d'application du principe de laïcité, selon le rectorat et une enseignante, mais aussi en soutien à l'enseignant muté.

Trois jeunes, sur les quatorze interpellés mardi matin, seront convoqués en décembre devant le tribunal pour enfants en audience de culpabilité, pour "violences aggravées sur personne dépositaire de l'autorité publique et avec arme".

"C'est le même processus que pour les lycéens mis à genoux à Mantes-la-Jolie, c'est la criminalisation et la répression d'un mouvement social lycéen", avait réagi mercredi auprès de l'AFP l'avocat Arié Alimi, dénonçant "une stratégie politico-judiciaire qui fait suite à une mise au pas d'un membre de l'Éducation nationale".