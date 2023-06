Usage des armes à feu par les forces de l'ordre : que dit la décriée loi de 2017 ?

Que dit la loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique, encadrant l'usage des armes par les forces de l'ordre ? Elle indique que "dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent (...) faire usage de leurs armes en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée" dans cinq cas précis. L'un d'eux concerne les refus d'obtempérer de conducteurs de véhicules. Les policiers sont autorisés à ouvrir le feu "lorsqu'ils ne peuvent immobiliser, autrement que par l'usage des armes, des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d'autrui".