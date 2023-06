Nanterre : qui était Nahel, l'adolescent tué par un tir de police ?

D'après les avocats de la famille, Nahel n'avait aucun casier judiciaire. Selon nos informations, le traitement d'antécédents judiciaires (TAJ), ce fichier qui recense notamment les personnes mises en cause et les victimes dans les affaires pénales, fait état d'une quinzaine de faits, dont quatre refus d'obtempérer (le dernier remonte au mois dernier). Nahel gagnait aussi sa vie, selon son avocat, en étant livreur. Il pratiquait le rugby à XIII.

Ces derniers temps, "il avait entamé un parcours d'insertion" auprès d'Ovale Citoyen, pour "construire un nouvel avenir", indique cette association qui entend faire du sport "un outil de lutte contre toutes les formes de discriminations". Son président, Jeff Puech, évoque auprès du Parisien un "gamin qui s'est servi du rugby pour s'en sortir". "C'était quelqu'un qui avait la volonté de s'insérer socialement et professionnellement, pas un gamin qui vivait du deal ou se complaisait dans la petite délinquance", assure-t-il. "C'était un garçon respectueux, poli, gentil. Je connais bien sa maman, elle est outrée, elle n'a plus de force, au plus bas", raconte à notre équipe, un habitant de Nanterre.