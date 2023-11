Nanterre : une lettre de menaces reçue par la Grande mosquée, enquête ouverte

Contactée ce vendredi par TF1info, la Grande Mosquée confirme avoir reçu un tel courrier mais n'a pas fait de commentaire pour l'instant à ce sujet.

Sollicité par notre rédaction, le parquet de Nanterre explique qu'une plainte a été déposée dimanche dernier et qu'une enquête a été ouverte pour "menaces de mort" matérialisées par un écrit "commises en raison de la religion". "Le courrier a été ouvert dimanche dernier mais, selon la plainte, il était là depuis un certain temps. Il semblerait que l'enveloppe porte trace de la date du 3 octobre et que le courrier a été reçu quelques jours après", précise le parquet de Nanterre à notre rédaction sans pouvoir indiquer si la lettre a été postée avant ou après le début de la guerre opposant le Hamas à Israël.