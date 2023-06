Violences après la mort de Nahel : une montée en intensité observée, "qui n'a rien à voir avec les émeutes de 2005"

Qu’est-ce que ces violences ont de particulier ? Dans quel contexte s'inscrivent-elles ?

Je pense que d’abord n’importe quelles violences, n'importe quelles exactions contre les biens publics, sont condamnables. La particularité, c’est que ces violences s’inscrivent dans une 2e nuit de violences, qui montent en intensité et qui va encore plus loin. Je pense à la tentative de pénétration et de dégradation dans la prison de Fresnes, ces commissariats qui semblent être comme pris d’assaut, ces véhicules de police municipale, nationale, brûlés, et puis ces tirs de mortiers très dangereux vis-à-vis des forces de l’ordre.

C’est inquiétant. D’autant que ces violences, elles se distinguent des émeutes de 2005 où l'on n’a pas vu, en tout cas moi, je n’en ai pas eu connaissance, de dégradations de bâtiments publics. Ou c’était à la marge. À ce moment-là, les émeutiers étaient dans une posture défensive, il s'agissait de défendre des quartiers de l'intrusion des forces de l'ordre. Les policiers tentaient d’entrer dans les quartiers et vous aviez des émeutiers qui les barricadaient, qui attaquaient les policiers et les gendarmes. Ce n’est plus la même chose.

Cette nuit, on n'était plus sur du défensif, on était sur de l’offensif. Le degré de violence après deux jours est beaucoup plus important que ce qu'on a pu voir ou vivre en 2005. On a aujourd’hui un phénomène de contagion qui n’a rien à voir avec ces émeutes. Et les vidéos qui sont diffusées sur les réseaux sociaux, contrairement à 2005, ont un effet d’entrainement et de propagation. C’est comme s’il fallait aller dans la surenchère.