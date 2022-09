Nantes : le corps calciné d'un jeune garçon découvert dans un parc

Cette découverte porte à 39 le nombre d'"usages d'armes à feux recensés par les forces de l'ordre", ayant occasionné ou non des victimes, depuis le début de l'année 2022 dans l'agglomération nantaise, a expliqué Renaud Gaudeul. "On peut imaginer qu'il y a une majorité de ces épisodes qui sont liés au trafic de produits stupéfiants, mais on ne peut pas non plus le certifier en attendant la suite des investigations", a ajouté le procureur.