Nantes : les proches d'une femme assassinée mènent leur propre enquête

Le procureur de la République nantais, lui, estime que cette enquête parallèle présente un risque, celui de parasiter le travail de la justice. "On peut tout à fait comprendre l'émotion qui a été celle de ces jeunes gens, et qu'ils aient voulu ne pas rester inactifs, mais ces agissements ont lieu en dehors de tout cadre légal", appuie Renaud Gaudeul. Ces initiatives pourraient même s'avérer contre-productives pour le déroulement de la procédure : "Cela nuit au recueil des éléments de preuve dont nous avons besoin, et peut également affaiblir en réalité les éléments dont nous avons besoin pour présenter un dossier digne de ce nom devant la juridiction de jugement", poursuit-il.

Selon l'AFP, le procureur a ainsi affirmé que les proches et voisins de la victime se seraient introduits au domicile du suspect après l'avoir identifié pour y mener "des fouilles et des prélèvements d’objets qui auraient pu être indispensables pour l’enquête". L'accusé, de son côté, a indiqué avoir reçu "des coups de pieds et de poings".