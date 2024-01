Nantes : une patiente décède sur un brancard dans la file d'attente des urgences

Le mardi 2 janvier, une femme est morte au cours de sa prise en charge au CHU de Nantes. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du décès. Le syndicat FO dénonce la saturation des urgences et le manque de personnel.

C'est à l'endroit même où elle aurait dû être soignée qu'elle est morte. Le mardi 2 janvier, une femme dont l'âge n'a pas été précisé, est décédée au CHU (Centre hospitalier universitaire) de Nantes au cours de sa prise en charge aux services des urgences alors qu’elle se trouvait sur un brancard en file d’attente.

Une enquête a été immédiatement ouverte pour déterminer les causes de son décès. Ce jeudi, la direction de l'établissement révèle plusieurs éléments concernant les circonstances d'admission et de suivi de cette femme ainsi que son état de santé à son arrivée au CHU.

"Aucun critère nécessitant la priorisation de sa prise en charge"

Ainsi, selon les informations transmises par le centre hospitalier, "cette patiente avait été évaluée à son arrivée par un infirmier d’accueil et d’orientation et son état ne présentait aucun des critères nécessitant la priorisation de sa prise en charge". Celui-ci précise qu'il n'y avait pas de "douleur aiguë", pas "d’atteinte des organes vitaux (cœur, poumon, cerveau)" et pas de "critère de gravité potentielle nécessitant un diagnostic rapide (douleurs thoraciques, suspicion de méningite par exemple)".

La direction ajoute que la patiente a fait, le jour de son admission, un arrêt cardio-respiratoire devant une équipe médico-soignante et qu'elle a pu, après avoir été réanimée, retrouver une activité cardiaque.

"Compte tenu des antécédents médicaux de la patiente, la question s’est posée du niveau de soins à lui apporter. En concertation avec sa famille qui a pu être contactée, les médecins urgentistes et l’équipe de réanimation médicale ont décidé d’interrompre les soins invasifs (soin qui va au-delà des barrières physiologiques ou dans une ouverture artificielle du corps humain, NDLR) et de privilégier des soins de confort. La famille a été rencontrée sur place par le réanimateur médical", révèle ce jeudi le CHU. La patiente est décédée quelques heures plus tard...

Une autopsie a été pratiquée, mais les résultats n'ont pas été jrendus publics.

"Les patients s'entassent sur des brancards"

Dans un communiqué, le syndicat Force ouvrière du CHU de Nantes réagit à ce décès. Il indique que depuis une quinzaine de jours, les urgences sont saturées avec "en moyenne 230 patients par jour", ce en raison notamment des épidémies de grippe, Covid, pneumopathie... Selon ce syndicat, ce nombre, qui était avant exceptionnel, devient aujourd'hui "la norme". "Les équipes sont débordées et dans un épuisement important. Les patients quant à eux s'entassent sur des brancards et attendent des heures, le personnel faisant tout son possible pour les prendre en charge", insiste FO.

"Alors que notre Direction se félicite d'un excédent budgétaire depuis dix ans, on ne peut accepter que le personnel des Urgences subisse une telle pression et que des patients y décèdent faute de moyens !" dénonce-t-il enfin, réclamant davantage de personnels. De son côté, la direction assure que les "effectifs sont renforcés autant que possible au regard de l’augmentation d’activité afin d’assurer une prise en charge optimale pour les patients du CHU de Nantes".

Les investigations se poursuivent pour faire toute la lumière sur cette triste affaire. Contacté par TF1info, le parquet de Nantes n'avait pas encore répondu à notre sollicitation sur cette affaire. On ignore notamment si la famille de la victime a déposé plainte.