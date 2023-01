Nantes : poursuivis par la police, deux jeunes se tuent en voiture

Des pointes à 140 km/h, dix kilomètres parcourus en six minutes, cela donne une idée de la violente course-poursuite qui s'est engagée dans la nuit de mardi à mercredi aux abords de Nantes, entre deux individus de 21 ans et trois policiers en patrouille. Elle a été fatale pour les deux jeunes hommes, originaires de Béganne et La Roche-Bernard dans le Morbihan, qui n’étaient pas connus de la police.

Tout est parti d'un contrôle, vers 3h40 du matin. Trois policiers ont repéré un véhicule arrêté sur la chaussée à proximité du quartier sensible des Dervallières, à Nantes. "Les deux personnes à bord paraissaient particulièrement jeunes et leur véhicule a démarré à faible allure avec une conduite semblant hésitante", a précisé lors d'une conférence de presse le procureur Renaud Gaudeul. Devant leur absence de réaction, les policiers ont actionné leur gyrophare puis leur sirène deux-tons et ont essayé à plusieurs reprises d’arrêter le véhicule qui a continué à rouler à très faible allure.