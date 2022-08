Nantes : une enseignante condamnée à 30 mois avec sursis pour "violences" sur ses élèves

"Ce qui était reproché à cette professeure des écoles, c'était une façon de traiter les enfants qui était parfois brusque physiquement, et c'étaient surtout des humiliations répétées allant jusqu'aux pleurs de l'enfant, avec un alibi pédagogique qui ne peut plus du tout être retenu aujourd'hui", a indiqué à l'AFP Me Cécile de Oliveira, qui défendait la famille d'un des écoliers.