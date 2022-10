Nantes : une femme de 47 ans poignardée mortellement, l'agresseur recherché

Cet homicide s'est produit trois semaines, après le viol d'une femme de 40 ans, le 24 septembre, dans le centre de Nantes, suscitant un débat sur la sécurité de la ville. Dans cette affaire, deux hommes de nationalité soudanaise ont été mis en cause et écroués. Quelques jours plus tard, 900 personnes, selon la préfecture, avaient défilé dans la ville pour dire "stop à l’insécurité".