Nantua : une fusillade fait au moins un mort, le tireur recherché et la ville bouclée

"J'ai vu les gendarmes dans toute la rue, puis les secours, dont le Samu. Ils sont venus porter secours à une personne au sol à qui il faisait un massage cardiaque. Je ne sais pas si elle s'en est sortie. On nous a demandé très rapidement de baisser le rideau et là, on est confiné, jusqu'à nouvel ordre", confie un commerçant de la rue à TF1info.