Depuis jeudi, de nombreux enfants ont été pris de malaises dans une école primaire de Fère-Champenoise. Les victimes, âgés de 6 à 11 ans, auraient fait une intoxication au monoxyde de carbone. Des analyses sont en cours et l'école fermée jusqu'à nouvel ordre.

Les premiers cas ont été recensés jeudi, et ils se sont multipliés depuis. Le 30 mai dernier, une vingtaine d’élèves de l’école primaire de Fère-Champenoise (Marne) et un adulte qui les accompagnait à la cantine ont été victimes de malaises à répétition se traduisant par des maux de tête sévères et des nausées insupportables. Plusieurs avaient dû, comme l'a révélé L'Union, être conduits à l'hôpital de Romilly-sur-Seine, à une quarantaine de kilomètres de là, du fait de leur douleur.

Bis repetita, le lendemain, vendredi 31 mai, où les malaises ont à nouveau été ressentis parmi de jeunes victimes du groupe scolaire. Au total, selon le quotidien local, ce sont pas moins de 80 élèves qui ont souffert de ces symptômes en fin de semaine dernière. Des analyses ont été alors ordonnées pour tenter de savoir la cause de ces douleurs.

Ce lundi à nouveau, des élèves ont été frappés par les mêmes symptômes. Cette fois, ce sont dix-neuf élèves âgés entre 6 et 11 ans et un adulte qui ont été pris de malaises sur la même commune alors qu'ils se rendaient encore une fois à la cantine. Tous ont été pris en charge par les pompiers.

Intoxication au monoxyde de carbone

La récurrence des faits en a inquiété plus d'un dans cette petite commune de la Marne même si la cause de ces symptômes douloureux semble désormais établie.

Ainsi, selon la préfecture de la Marne, les analyses de fin de semaine dernière ont conclu à une intoxication au monoxyde de carbone, qui serait très probablement aussi à l'origine des maux ressentis par certains ce lundi.

De nouvelles analyses ont été réalisées ce jour. Elles devront infirmer ou confirmer cette thèse. En attendant, une cellule d'écoute doit être mise en place mardi pour les élèves.