Neige et verglas : trois morts dans des accidents sur des routes glissantes en Saône-et-Loire

Selon la préfecture, qui a brièvement activé le centre opérationnel départemental (COD) avant de le lever en milieu de journée, la circulation reprenait progressivement en milieu de journée, après la formation d'un bouchon de 4 km sur l'A39.

Le département fait partie des zones placées par Météo-France en alerte neige et verglas, avec la Loire, le Rhône, l'Ain, la Savoie et la Haute-Savoie. Dans la matinée, sont encore prévues des chutes de neige donnant quelques centimètres jusqu'en plaine et dans les vallées du Lyonnais aux vallées alpines.