Le fils du romancier Paul Auster inculpé après la mort de son bébé par overdose

Selon les premières analyses, le bureau du médecin légiste en chef a conclu que la mort du bébé était dû à "une intoxication aiguë en raison des effets combinés du fentanyl et de l'héroïne". D'après la police, suite à une concertation avec le bureau du procureur de district, Daniel Auster a été arrêté et inculpé d'homicide involontaire et d'homicide par négligence criminelle.