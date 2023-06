Nice : 40 moutons entassés dans un appartement, deux hommes interpellés

Selon l'adjoint, les ovins seraient arrivés dans l'appartement au cours du week-end. Lui comme d'autres s'étonnent par ailleurs qu'aucun des voisins n'ait vu les bêtes arriver ou ne les ait entendues par la suite. La peur a-t-elle fait régner le silence ? "C'est ce que l'on redoute", a admis Anthony Borré face à la presse.

Les deux personnes interpellées n'étaient pas locataires de cet appartement de 130 m2 appartenant au bailleur Côte d'Azur Habitat. Elles y ont pénétré, après en avoir défoncé la porte blindée, pour stocker et tuer les bêtes. "Les objectifs des deux individus étaient assez clairs : avoir de la viande pour la vendre (...) Il y a une économie derrière, c'est évident", affirme l'adjoint.

Après leur découverte, les animaux ont été pris en charge par un éleveur et sont actuellement chez un vétérinaire à Marseille afin de voir s'ils ne sont pas porteurs de maladie. Il appartiendra ensuite à l'État de voir ce qu'il advient de ces animaux dont "nous souhaitons tous qu'ils soient traités avec dignité et dans le plus grand respect", a expliqué l'élu. Ce lundi matin, la ville de Nice a déposé une plainte.