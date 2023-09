Nice : frappée "sans raison apparente" dans la rue, une femme entre la vie et la mort

Le parquet de Nice a ouvert une enquête pour "tentative d'homicide". Celle-ci a été confiée à la brigade criminelle de la sûreté départementale.

"Âgée d'une vingtaine année, l'identité de la personne interpellée n'a, à cette heure, pas été formellement établie et aucun antécédent n'a été mis en évidence. Les investigations ne permettent pour l'heure ni d'établir de liens entre le mis en cause et la victime ni d'envisager le mobile de ce passage à l'acte d'une particulière violence", détaille le magistrat.

Les investigations se poursuivent.