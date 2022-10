Nice : deux nourrissons d'environ un mois abandonnés dans la rue

"Les enfants, un garçon, une fille sont âgés d’environ un mois et sont en bonne santé, nous informe le magistrat. On ignore à ce stade s'ils sont frère et sœur."

L'identité des enfants, comme celle de leurs parents, n'était pas connue pour l'heure. Le parquet de Nice a ouvert une enquête est ouverte du chef de délaissement de mineurs confiés à la sûreté départemental des Alpes-Maritimes. Les investigations se poursuivent.