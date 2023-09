Nice : deux personnes blessées après des tirs, deux suspects interpellés

Selon nos informations, deux personnes ont été blessées lors de ces événements. "En attendant l'arrivée des pompiers, nos agents ont réalisé un garrot sur le conducteur du véhicule, sérieusement blessé", a posté sur Twitter Anthony Borré, premier adjoint au maire de Nice peu après les faits.

Plus tard, la mairie de Nice a détaillé la chronologie des faits à TF1."Les deux victimes se trouvaient à l’intérieur d’une voiture de location dans le quartier quand 'une bande' est venue les agresser. Les deux personnes ont été blessées par balle pour l’une, puis par balle et avec un couteau pour l'autre. Ils ont tenté de prendre la fuite, poursuivis par leurs agresseurs jusque dans le quartier de la gare. La police municipale est intervenue rue Trachel suivant la course poursuite, et a interpellé deux personnes. Les deux victimes sont grièvement blessées et transportées à l’hôpital" a-t-elle précisé.