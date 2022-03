Nice : deux personnes transgenres agressées par un homme qui voulait "mourir en martyr"

Ils étaient en pause dîner au commissariat de Saint-Augustin à Nice (Alpes-Maritimes) quand ils ont capté, vers 0h50, un message radio faisant état d'une violente attaque au couteau dans le centre-ville, boulevard Gambetta.

Ces trois fonctionnaires de la BAC et des collègues se rendent immédiatement sur place et apprennent que deux auteurs sont en fuite. L'auteur présumé des coups de couteau est habillé, selon les signalements, avec un bas de survêtement de l'équipe de football du Bayern de Munich. Les opérateurs vidéo précisent aux intervenants que les deux hommes se trouvent au niveau du jardin Albert 1er sur la promenade des Anglais, côté plage. Les policiers de la BAC filent sur place et réussissent à interpeller un premier homme d'origine tunisienne à 1h05.

Les deux victimes sont deux personnes transgenres. "Les deux ont été agressées, mais une seule a été blessée à l'arme blanche. Elle a reçu plusieurs coups de couteau au niveau de l'épaule, de la joue, du bras et des mains, mais son pronostic vital n'est pas engagé", précise une source proche du dossier à TF1info.