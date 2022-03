Nice : enquête ouverte après le décès d'une fillette dans une école

Les enseignants et les élèves de l'école primaire Saint-Philippe à Nice sont sous le choc. Ce vendredi matin, vers 10h30, les pompiers et les Samu ont été appelés pour venir en aide à une fillette de 9 ans.

"À l'arrivée des secours, l'enfant était en arrêt cardio-respiratoire. Malgré les tentatives, ils ne sont malheureusement pas parvenus à la réanimer", indique un porte-parole du SDIS 06 (service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes) à LCI et TF1. Une ambulance, cinq pompiers et le Samu ont été mobilisés pour cette intervention.