La campagne présidentielle s'invite dans les salons de coiffure. À Nice, la vitrine d'un établissement nommé "Éric Zemmour" en a fait les frais. Elle a été récemment dégradée, et sa porte a été cassée, selon les informations de BFMTV. Le responsable du salon, Francesco Borgia, évoque également des agressions verbales contre l'équipe de ce commerce situé dans le vieux Nice.

"Pour le moment, on se fait agresser verbalement", déplore-t-il auprès de BFM Nice Côte d'Azur. "Suite à la progression d'Éric Zemmour, le politicien, cela peut être beaucoup plus dangereux." Pour éviter de nouvelles dégradations et violences, le salon de coiffure va presque s'anonymiser. "Nous avons pris la décision d'enlever toute la publicité Éric Zemmour à l'extérieur", explique-t-il. "Nous ne pouvons pas continuer comme ça, cela devient violent et c'est dangereux aussi pour l'équipe."