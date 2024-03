Nice : le mystère de l'odeur d'œuf pourri qui envahissait la ville depuis deux mois enfin percé

Depuis deux mois, les habitants de plusieurs quartiers de Nice (Alpes-Maritimes), ressentent une odeur d'œuf pourri lorsqu'ils sortent de chez eux. Il a fallu plusieurs semaines aux autorités pour déterminer d'où venait cette senteur pestilentielle. Une usine de bitume serait finalement en cause, selon la préfecture.

Des effluves désagréables, qui envahissaient des quartiers entiers. Depuis février, les habitants résidant à l'est de Nice (Alpes-Maritimes) ressentaient dans l'air une odeur désagréable d'œuf pourri. L'origine de ces nuisances olfactives est longtemps restée inconnue. AtmoSud, l'organisme qui contrôle la qualité de l'air dans la région, pointait aussi les possibles conséquences sur la santé de ce phénomène, avec de nombreux témoignages lui parvenant. "Plus de 50 % de ces signalements sont associés à des symptômes de type mal de tête, difficulté à respirer, irritation du nez et des yeux…", notait ainsi la structure, selon des propos rapportés par Nice-Matin.

Des analyses complémentaires mettent en cause une usine de bitume

Le caractère épisodique de ces odeurs, qui n'ont pas été continues durant deux mois depuis leur apparition, a aussi accentué les interrogations des Niçois. Mi-février, AtmoSud met en place certaines mesures pour tenter de percer le mystère et régler la situation. La zone du nord-est de la ville est alors identifiée comme la source de ces senteurs nauséabondes. Une enquête, lancée sur demande de la ville de Nice, est aussi lancée par les services de l'État. Mais, fin février, malgré des soupçons portant sur plusieurs usines, les investigations sont annoncées comme closes, sans avoir porté leurs fruits. Pendant le mois de mars, les odeurs continuent de se faire sentir dans une bonne partie de la ville.

Nouveau rebondissement ce lundi : la préfecture des Alpes-Maritimes indique finalement avoir trouvé l'origine de la puanteur. La société des enrobés de la Côte d'Azur (SECA), un site de production de bitume exploité par Eiffage-Colas, est mise en cause par les autorités. "L'examen par sondage réalisé par comparaison des périodes récentes d’enregistrement des plaintes et l'historique de la production industrielle de bitume de la centrale montre aujourd’hui qu’il existe une corrélation entre les périodes de signalements récents des riverains et celles de production", indique la préfecture dans un communiqué. Autrement dit : au moment où la production de bitume démarre, les mauvaises odeurs se font ressentir – expliquant que celles-ci ne soient pas ressenties de manière permanente dans la ville.

Les autorités exigent désormais à l'usine de prendre des mesures pour régler la situation et mettre fin à ces mauvaises odeurs. "Le Préfet des Alpes-Maritimes a demandé à l'exploitant de lui présenter, dans un délai de 10 jours, les mesures mises en place sur son site pour se conformer aux prescriptions réglementaires en matière de réduction des odeurs", est-il précisé dans le communiqué.