Nice : plus de 200 chiens et chats maltraités retrouvés dans un appartement

C'est en fait la banale réparation d'une fuite d'eau qui a conduit la police à faire la découverte de ces animaux. Selon le journal niçois, le plombier qui devait intervenir pour canaliser cette fuite a été empêché d'entrer dans l'appartement par le couple occupant les lieux. Ils auraient alors de menacé de faire exploser leur deux-pièces en ouvrant le gaz, avant que la police intervienne pour les en empêcher. Ils constatent alors que des dizaines d'animaux occupent l'ensemble des lieux. En plus des chats, la police retrouve aussi une dizaine de chiots vivants et autant de cadavres de chats décédés.

Continuant à vivre dans l'appartement, le couple occupant les lieux a été interpellé par la police. Selon leurs enfants, la femme souffrirait du syndrome de Noé, une maladie qui conduit à accumuler des animaux chez soi plus que de raison. "Le syndrome de Noé, quand on n’a plus d’argent et qu’on aime les animaux, on s’oublie, explique, toujours dans Nice-Matin, un des fils de la sexagénaire. Vous avez vu l’état de l’appartement. Leur intérêt personnel passait en dessous de tout. Essayez de deviner le mal-être, pour s’infliger ça."