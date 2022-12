Nice : un homme armé, suspecté du meurtre de deux SDF, neutralisé par la police

La scène s'est déroulée près d'un marché de Noël à Nice, dans les Alpes-Maritime. Ce dimanche, la police a ouvert le feu sur un individu armé d'un couteau, aux alentours de 12h30 à proximité de la rue Saint-François de Paule. Selon nos informations, l'homme correspond au signalement d'une personne recherchée dans le cadre d'une enquête ouverte après le meurtre de deux SDF dans la commune voisine de Colomars.

Selon des sources concordantes, alors que les forces de l'ordre repèrent l'individu, il se retourne et sort une machette et un couteau tout en fonçant en direction d'une policière. Cette dernière utilise son arme et tire à une reprise, touchant le suspect au niveau de l'épaule. Il a ensuite pu être maîtrisé et interpellé grâce à l'utilisation d'un pistolet à impulsion électrique. L'homme a été transféré à l'hôpital sans que ses jours soient en danger.