Nice : un jeune homme de 20 ans tué par balle, la piste du règlement de comptes privilégiée

Un jeune homme tué par balle à Nice. La victime, âgée de 20 ans, a été retrouvé mort samedi soir dans la cité sensible des Moulins, a indiqué dimanche le parquet de la cité azuréenne. "Des riverains ont appelé la police après avoir entendu des détonations dans le quartier, et le corps d'un jeune homme de 20 ans a été découvert vers 22h45 dans une allée, mortellement touché de deux balles qui l'ont atteint au thorax et à la jambe", rapporte le parquet. La thèse d'un règlement de comptes est privilégiée. Au total, huit étuis de projectile 9 mm ont été retrouvés sur place.