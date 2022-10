Nice : un policier blessé au cours d'une intervention, un individu en fuite

Dans le même temps, de nombreuses réactions ont été postées sur les réseaux sociaux. "C’était hier à #Nice06. 40 individus attaquaient nos policiers aux Moulins. Depuis trop d’années, ce territoire est gangrené par les voyous. J’appelle à des mesures exceptionnelles et de long terme. Il faut aider les milliers de résidents de ce quartier qui n’en peuvent plus !", a posté sur Twitter le député des Alpes-Maritimes et candidat à la présidence des Républicains, Éric Ciotti.