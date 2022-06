Nice : une femme tuée à coups de couteau devant son enfant de 9 ans

Dans un communiqué ce mercredi, le procureur de la République de Nice Xavier Bonhomme indique qu'"un homme de nationalité russe, présent sur les lieux et présumé être l'auteur des coups de couteau, était interpellé". Ce dernier a été placé en garde à vue du chef d'"homicide volontaire aggravé."

Le magistrat précise que "la nature des liens unissant la victime et l'auteur présumé est en cours de vérification". Ce dernier, âgé de 52 ans, n'est pas inconnu des services de police et de la justice. "Cet homme fait l'objet de poursuites pénales pour vol et pour violences sans incapacité commises sur la victime et le fils de cette dernière. Il doit comparaître pour ces faits devant le tribunal correctionnel de Nice au mois d'octobre 2022", détaille le procureur.

Sur Twitter, le maire de Nice Christian Estrosi a exprimé sa 'peine' et son "émotion" suite à ce "féminicide" et a demandé une "extrême sévérité" à l'encontre de l'auteur présumé des faits.