Dans la nuit de mercredi à jeudi, une personne, dont l'âge n'est pour l'heure pas connu, a été poignardée d'un coup de tournevis dans le cou. Les pompiers l'ont prise en charge, dans un état très grave, devant un hôtel de la promenade des Anglais. Le parquet a ouvert une enquête pour tentative de meurtre.

C'est à 23h42 mercredi 12 juin que les pompiers du Service Départemental d'incendie et de Secours des Alpes-Maritimes (SDIS 06) ont reçu un appel pour porter secours à une victime grièvement blessée sur la promenade des Anglais à Nice (Alpes-Maritimes). "La victime, une femme, se trouvait devant un hôtel de la promenade, non loin de l'aéroport de Nice. Elle avait un tournevis entièrement enfoncé dans le cou et se trouvait dans un état très grave", explique un porte-parole des pompiers à TF1info ce jeudi. La police s'est également rendue sur place.

La victime a été conduite en urgence au centre hospitalier Pasteur 2 de Nice. Au total, trois engins et huit sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur cette intervention nocturne. Une enquête a été ouverte par le parquet de Nice du chef de "tentative d’homicide volontaire". Elle a été confiée à la Direction interdépartementale de la police nationale (DIPN06).

Le parquet précise à TF1info ce jeudi que "la victime est âgée de 60 ans, qu’elle a été très gravement blessée au niveau du cou avec un tournevis et que son pronostic vital est toujours engagé". Il ajoute "qu’elle était susceptible de se livrer à une activité de prostitution au moment des faits". Il n'y a pas eu d'interpellation pour l'heure dans cette affaire, ajoute-t-il.